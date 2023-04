Trois nouvelles mises en examen après l'incendie du porche de la mairie de Bordeaux

Les deux autres individus n'ont été mis en examen que du seul chef de "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique". Le premier est un Libournais de 25 ans, qui réside à Villenave-d'Ornon, dans la métropole bordelaise. Celui-ci est connu de la justice pour six condamnations, des vols et délits routiers. Le second est plus jeune. Âgé de seulement 19 ans, il est originaire de Compiègne, dans l'Oise, et actuellement domicilié dans un centre d'insertion à Bordeaux.