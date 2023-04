Méga-bassine de Sainte-Soline : deux nouvelles plaintes après des blessures graves sur des manifestants

Les enregistrements des communications téléphoniques du Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), du Service départemental d'incendie (SDIS) et de secours et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été saisis pour être exploités. Les communications radios entre les différents acteurs vont également être écoutées de près.

Les témoignages, vidéos, audio déjà récoltés sont d'ores et déjà en cours d'exploitation. Plus de 300 vidéos ont déjà été remises aux enquêteurs, la justice espère en récolter un maximum, de la part des gendarmes mais aussi des manifestants, pour permettre peut-être de"déterminer avec précisions l'origine des blessures graves constatées".

"Pour cela, nous entendrons les victimes dès que cela sera possible et recherchons les témoins directs des faits. À ce titre, je lance un appel à témoins afin que ces témoins directs des faits concernant ces quatre victimes puissent se faire connaître et que leurs témoignages soient recueillis au bénéfice de cette seule procédure".