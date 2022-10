Manifestation violente : l'émoi des habitants

Après la violence de samedi et officiellement 90 blessés en tout près de la bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), la nuit et la matinée sont plutôt calmes. Cependant, le campement des opposants sur un terrain à proximité et les rondes des hélicoptères perturbent dans les communes alentours. Certains redoutent l’établissement d’une ZAD et des nuisances, notamment des habitants de Bonneuil (Deux-Sèvres). L’un des agriculteurs bénéficiaires de la future retenue d’eau est très ému parce qu’il croit à la pertinence du projet. Il redoute aussi des dégradations.