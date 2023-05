VIDÉO - Manifestations du 1er-Mai : à Paris, un policier "grièvement blessé" par un cocktail Molotov

Des violences et d'importantes dégradations ont également émaillé la manifestation à Lyon, des incidents liés selon la préfecture à la présence de "2000 individus à risque dont 1000 black blocs". Au moins quatre voitures ont été incendiées sur le parcours, et des abribus, des commerces, des banques, des assurances et des agences immobilières ont été vandalisés. Les autorités ont fait état de 40 interpellations. Les forces de l'ordre ont dénombré 15 blessés légers dans leurs rangs et un plus sérieusement à la main. Six manifestants ont été aussi légèrement touchés.