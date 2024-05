VIDÉO - "Je ne veux pas que tu sois mort pour rien" : l'émouvante marche blanche pour Matisse à Châteauroux

La marche blanche organisée à Châteauroux (Indre) ce samedi 4 mai en l'honneur de Matisse a rassemblé 8000 personnes. L'adolescent de 15 ans a été poignardé par un autre jeune garçon du même âge, le 27 avril dernier. Dans le cortège, sous un ciel gris et dans le calme, proches et enseignants lui ont rendu des hommages émouvants.

La famille de Matisse a choisi le silence pour lui rendre hommage, ainsi qu'une banderole rose, sa couleur préférée, avec comme inscription : "Matisse, un vrai gentil". Matisse, 15 ans, un garçon comme les autres, qui aimait le foot par exemple. Dans le cortège, Isabelle, la grand-mère par alliance du garçon. Comme les parents du jeune homme, elle préfère se souvenir du meilleur. "C'était un enfant calme, discret, rigolard. C'était un super petit enfant pour moi. Mais bon, il est là, il est en haut, il nous protège. Ce sera notre ange gardien", confie-t-elle avec émotion.

Châteauroux, dans l'Indre, compte 40.000 habitants et a rassemblé ce samedi après-midi 8000 personnes dans les rues. Beaucoup arborent des loutres sur leurs t-shirts ou leurs pancartes, en hommage au petit surnom que lui donnaient ses parents. Devant l'école où il allait plus petit, une pause a eu lieu pour écouter les maîtresses de Matisse. "Je n'oublierai jamais ton petit air malicieux, ton énergie positive qui faisait de toi un petit garçon solaire et rayonnant", partage une de ses institutrices.

"Je ne veux pas que tu sois mort pour rien. Alors je t'ai promis qu'à chaque fois que je serai en colère contre quelqu'un, je penserai à toi pour apaiser ma colère et trouver des mots de paix", livre une autre enseignante, la voix tremblante.

"On ne touche pas aux enfants"

Dans le cortège, des sentiments mêlés : tristesse, incompréhension, désarroi, demande de justice... "En tant que maman d'une adolescente de 15 ans également, je suis en colère. C'est inadmissible. On ne touche pas aux enfants. Les enfants, c'est sacré", lâche une participante à la marche.

L'agresseur présumé, un jeune Afghan âgé de 15 ans aussi, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Toutefois, cette marche blanche s'est déroulé comme les parents de Matisse le souhaitaient : dans le calme et la dignité, loin des haines et des récupérations en tout genre.