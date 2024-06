Le mariage de Caroline et Philippe a viré au drame, samedi 1ᵉʳ juin à Faudoas, dans le sud du Tarn-et-Garonne. Le père de la future mariée s'est rué vers son gendre afin de lui asséner sept coups de couteau. Il a finalement été arrêté par le maire de la commune, un ancien rugbyman.

Le futur marié rentre à peine de l'hôpital. Il y a deux jours, Philippe a reçu sept coups de couteau dans le dos. "Je me suis vu mort. Le SAMU m'a dit 'avec tout ce que vous avez perdu comme sang, on ne sait pas comment vous pouvez être encore vivant'", rapporte-t-il dans le reportage en tête de cet article. Samedi 1ᵉʳ juin, vers 11h30, son mariage a été interrompu dans la commune de Faudoas (Tarn-et-Garonne).

À cinq mètres de moi, il a chargé en criant comme un fou Philippe

Sur une vidéo filmée par le photographe officiel du mariage, on peut voir les futur mariés parader dans le village, en direction de l'hôtel de ville. La vidéo s'interrompt soudainement, alors que la future mariée se met à crier. Son père se rue vers le fiancé, et s'apprête à lui asséner sept coups de couteau.

"Là, il s'est approché de nous tranquillement, puis à cinq mètres de moi, il a chargé en criant comme un fou", se souvient Philippe. "Et là, la panique totale, en quelques secondes", renchérit Caroline. En s'interposant, la jeune femme est légèrement blessée à la main.

L'agresseur présumé est finalement maîtrisé par le maire du village. L'ancien talonneur du XV de France s'est souvenu de ses années de rugby. "Je l'ai pris par la taille et je l'ai tourné, plaquage cathédrale, c'est-à-dire qu'on fait piquer la tête vers le sol", raconte Jean-Louis Dupont, mimant l'action dans le reportage ci-dessus. Âgé de 63 ans, Philippe a été notamment touché au poumon et opéré samedi soir, selon les informations communiquées par le maire.

Quarante ans de différence d'âge, le père de la future mariée opposé à l'union

Avant de commettre l'attaque, l'assaillant avait exprimé son opposition à cette union en raison de la différence d'âge, de près de quarante ans. Il avait demandé l'annulation de la cérémonie auprès du procureur de la République, ce qui avait été refusé. "Il me l'avait dit de vive voix, que ça se passerait mal", poursuit le maire.

Les habitants du village sont consternés. "Je les ai félicités pour le mariage, ils sont partis tranquillement. Tout se passait bien, c'était merveilleux. Dix minutes après c'était le drame", réagit l'un d'entre eux au micro de TF1. Caroline et Philippe comptent toujours se marier. "On le fera les jours qui viennent, mais forcément, on ne fera pas une fête là", déplore le fiancé. L'agresseur présumé a été mis en examen pour tentative d'assassinat, et placé en détention provisoire.