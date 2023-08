Marie Bosch : mon mari, cet imposteur

Elle arrive crispée et sans doute méfiante. Comment ne pas l’être après ce qu’elle a vécu. Il y a six ans, le monde de Marie s’est effondré. Son époux, qu’elle connaissait depuis douze ans, s'est révélé être un imposteur. Il a disparu quand la vérité était sur le point d’éclater, la laissant seule avec leur bébé et des dettes. En fait, il manipule Marie et la réalité depuis le premier jour.