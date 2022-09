Marie-Hélène Audoye : la disparue de la Côte d’Azur

Son combat pour sa fille disparue, Annie Audoye le mène sans relâche, depuis 31 ans. C'était le 21 mai 1991. Ce matin-là, Marie-Hélène, âgée de 23 ans, commerciale en produits pharmaceutiques, quitte son domicile à Cagnes-sur-Mer, pour entamer sa tournée en voiture. Elle a été vue pour la dernière fois par un témoin, en début d'après-midi, à Monaco. Depuis, plus aucun retrait bancaire, plus aucune nouvelle donnée à ses proches. Aucune trace non plus de la voiture de la jeune femme.