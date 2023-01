VIDÉO - Les footballeurs dans le viseur : enquête sur les cambriolages de joueurs

Leurs maisons font rêver les cambrioleurs. Immenses, luxueuses, les villas des stars du foot attisent les convoitises. Il y a quelques jours encore, trois hommes étaient jugés, soupçonnés d’avoir séquestré le père de Marquinhos. Ils voulaient cibler la demeure du capitaine du Paris Saint-Germain, mais les suspects se sont trompés d’adresse, et se sont attaqués au père du Brésilien et à ses deux filles. Une attaque qui reste un traumatisme pour toute la famille de Marquinhos. "Le père est très marqué, parce qu'il a le sentiment qu'il n'a pas été capable de protéger sa famille, et les jeunes filles, qui avaient 13 et 16 ans et ne savaient pas trop ce qui allait leur arriver, ont eu la peur de leur vie", rapporte maître Raphaël Malleval, leur avocat. Les juges ont relaxé l’un des suspects. Les deux autres ont été condamnés à sept et cinq ans de prison.