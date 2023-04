VIDÉO - Effondrement d'un immeuble rue de Tivoli : 19 jours après, ces Marseillais rentrent chez eux

Ce vendredi matin, 138 personnes ont pu regagner leur logement. Mais dans le quartier, les travaux de consolidation et les expertises se poursuivent. Encore 204 personnes restent déloger. Le parquet de Marseille a annoncé vendredi l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "homicide et blessures involontaires" suite à l'effondrement le 9 avril d'un immeuble dans le centre-ville de Marseille qui avait fait 8 morts et plusieurs blessés.