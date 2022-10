VIDÉO - Limogé, le patron de la PJ de la zone Sud applaudi par des centaines de policiers

Le départ de l'officier, qui pilotait depuis sept ans les enquêtes sur la grande criminalité et le narcobanditisme dans le sud de l'Hexagone, a suscité une immense levée de boucliers. "Tout le monde est abasourdi, c'est un choc", a confié un cadre d'un office central de la police judiciaire. Le syndicat des commissaires s'est insurgé contre une "décision brutale et injuste". Même son de cloche du côté de la justice. L'Association française des magistrats instructeurs (Afmi) a dénoncé un "mode de gestion autoritariste" et la procureure de Marseille, Dominique Laurens, a regretté "une immense perte", celle d'"un très grand serviteur de l’État".

Ce vendredi, plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer ce limogeage, vu comme injuste. "C’est une honte, on lui fait porter le chapeau. Il a toujours été loyal. Et ce sont la quasi-totalité des responsables qui sont contre cette réforme", a critiqué une source de la PJ à Marseille. Des centaines de policiers ont ainsi défilé dans l'Hexagone, comme à Versailles ou Marseille. Dans la cité phocéenne, les policiers de la PJ ont aussi déposé les armes pour signifier leur désaccord.