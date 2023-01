Marseille, les nuits de la commissaire Fontaine

En quelques mois, cette flambée de violence a changé le visage du trafic de drogue à Marseille. Les jeunes des cités sont de plus en plus réticents à risquer leur vie pour faire le guetteur. Dû à une pénurie de main-d'œuvre locale, les trafiquants font appel de plus en plus à des mineurs en fugue et des sans-papiers, prêts à accepter un salaire journalier de 70 euros.