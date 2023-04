Marseille : un immeuble s'effondre en pleine nuit, au moins cinq blessés

L'ensemble du secteur autour de l'immeuble, qui se situe dans le quartier de La Plaine, est toujours bouclé, dimanche matin, avec plusieurs rues adjacentes fermées. De nombreux personnels de secours - marins-pompiers, policiers, personnels de la sécurité publique - sont encore à pied d'œuvre, alors que l'incendie les empêche de fouiller dans les décombres. "Nous essayons d'accélérer le mouvement car le temps compte", mais les chiens ne peuvent pas se maintenir dans cette chaleur, a informé le commandant du bataillon des marins-pompiers, Lionel Mathieu. Une course contre-la-montre est aussi engagée au numéro 15, partiellement endommage, et "qui menace de s'effondrer", comme le 19, selon Benoît Payan.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. En novembre 2018, l'effondrement rue d'Aubagne de deux immeubles dans un autre quartier du centre, Noailles, avait fait huit morts et suscité une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG. Dans ce cas-là, l'hypothèse de l'insalubrité de l'immeuble dans un quartier plutôt connu pour ses restaurants, bars et son ambiance nocturne, semble avoir été écartée. "Il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre", a indiqué le préfet des Bouches-du-Rhône. "À ma connaissance , il n'y a pas de problèmes particuliers sur cet immeuble", affirmé l'édile de Marseille. "On n'est pas sur le cas d’une rue avec de l'habitat insalubre."