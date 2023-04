Marseille sous les balles : vendetta et familles en deuil

Trois fusillades dont deux meurtrières dans trois quartiers différents, Marseille a connu une nuit de terreur dimanche dernier. Le bilan est de trois morts et une douzaine de blessés. Ces fusillades sont liées à la guerre à laquelle se livrent les groupes rivaux pour le contrôle des points de deal. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Ces assassinats semblent de moins en moins cibler contre les chefs de réseaux, même les petites mains font les frais de ces règlements de comptes. Il s'agit d'un document exclusif tourné auprès de proches des victimes, d'habitants traumatisés et de l'unité d'élite de la police envoyée sur place.