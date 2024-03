Opération "Place nette XXL" à Marseille : les dealers déjà de retour dans un quartier fouillé lundi par les forces de l'ordre

Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à Marseille mardi matin, au lendemain d'une "opération sans précédent" destinée à "porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues". Sur des images de TF1, des dealers étaient de retour dès l'après-midi.

Sur des images filmées par l'équipe de TF1 ce mardi après-midi, visibles dans le reportage ci-dessus, les dealers sont déjà de retour dans un quartier de la cité phocéenne pourtant fouillé lundi par les forces de l'ordre. De quoi contrebalancer avec les images de l'opération XXL fournies par les autorités, la veille de la visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille ce mardi 19 mars, dévoilant des fouilles dans les halls d'immeubles, des équipes cynophiles ou encore des contrôles en gare ou aux péages.

Frapper vite et fort pour déstabiliser les trafiquants, tel reste l'objectif affiché par le ministère de l'Intérieur et Emmanuel Macron s'est chargé lui-même du service après-vente d'une "opération sans précédent" destinée à "porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues" qui gangrènent la deuxième ville de France. "Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques uns qui rendent la vie impossible s'en aillent", a-t-il assuré aux habitants.

Les policiers dubitatifs, les habitants confiants

Cette opération "Place nette XXL" va mobiliser de très importants effectifs de police pendant plusieurs semaines. Depuis lundi, les opérations se concentrent dans neuf quartiers de Marseille et trois autres villes des Bouches-du-Rhône. Selon un premier bilan, 98 personnes ont été interpellées, 8,7 kg de cannabis saisis, ainsi que 339 grammes de cocaïne. Des quantités faibles, selon une source policière à TF1 : "Ce n'est même pas ce qu'écoule un point de deal moyen en un soir. C'est bidon. On est vraiment dans le coup de com". D'autres policiers se montrent toutefois moins sévères. La présence des forces de l'ordre empêche, selon eux, les dealers de vendre leurs produits. Pour les habitants des cités concernés, il fallait agir et vite : "C'est rassurant, on peut désormais sortir parce que les maisons sont devenues des prisons", confie une habitante dans le sujet en tête de cet article.

À Marseille, l'opération va durer trois semaines. 4000 membres des forces de l'ordre devraient être mobilisés. Les autorités le savent : la tache sera longue et compliquée. Cette visite d'Emmanuel Macron intervient alors que plusieurs coups de filet ont eu lieu récemment au sein des deux principaux gangs - "DZ Mafia" et "Yoda" - se disputant le contrôle du trafic de stupéfiants dans la deuxième ville de France. Treize jeunes membres présumés de la "DZ mafia" ont ainsi été interpellés il y a une semaine à Marseille, Rennes et dans les Alpes-de-Haute-Provence dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre en Espagne. Dix d'entre eux ont été mis en examen samedi, selon le parquet de Marseille. Ces arrestations sont intervenues quelques jours à peine après l'interpellation au Maroc de Félix Bingui, 33 ans, alias "le chat", le chef présumé du clan "Yoda", rival de la "DZ mafia" à Marseille.

La guerre de territoires pour le contrôle des juteux points de deal a ensanglanté Marseille comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées, dont quatre victimes collatérales.