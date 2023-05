VIDÉO - Marseille : trois morts dans une nouvelle fusillade sanglante

La fusillade a eu lieu dans un secteur habituellement plutôt calme, pas connu pour abriter des points de vente de drogue. Pourtant, même ici, les riverains s'inquiètent de la montée de la violence enregistrée ces derniers mois à Marseille, comme un jeune homme rencontré par notre équipe. "On ne se sent pas trop en sécurité, ça peut arriver de partout", témoigne-t-il, "là, c'est en sortie de boîte, moi qui sors beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui va me rassurer". Des victimes collatérales sont en effet souvent à déplorer, en plus des personnes visées par les règlements de comptes.

Cette nouvelle fusillade porterait à 21 le nombre de personnes tuées lors de règlements de comptes à Marseille depuis le début de l'année, si cette piste était confirmée par l'enquête confiée à la police judiciaire. De quoi faire craindre une année "record" en termes de victimes de la violence liée au trafic de drogue. Sur toute l'année 2022, on avait dénombré 37 règlements de comptes.