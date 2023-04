VIDÉO - Mayotte : l'évacuation d'un bidonville suspendue par la justice, l'opération "Wuambushu" mal engagée

Lundi, le refus des Comores "d'accueillir les expulsés" en empêchant les bateaux d'accoster à Anjouan, l'île comorienne la plus proche de Mayotte, avait déjà semé un doute sur l'avenir de l'opération. La préfecture de Mayotte a annoncé faire appel de la décision de justice, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estimant que "ce qui met en danger la population, c'est l'insalubrité, l'insécurité et la non-reconnaissance du droit de propriété".

La porte-parole du ministère, Camille Chaize, a elle assuré que l'opération, qui a "déjà lieu depuis plusieurs semaines", avait vocation à durer "plusieurs semaines, plusieurs mois". Préparée depuis un an, l'évacuation de Talus 2 devait constituer la première opération de "décasage" (destruction des cases en tôle), spectaculaire, depuis l'arrivée mi-avril de centaines de renforts policiers et de gendarmerie. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.