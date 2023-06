Mayotte : l’opération Wuambushu prolongée de "plus d’un mois"

Gérald Darmanin a annoncé vendredi soir le prolongement de l'opération "Wuambushu" de lutte contre l'habitat insalubre, l'immigration illégale et la délinquance, qui devait s'achever fin juin. Dans une interview au Figaro diffusée quelques heures avant son déplacement samedi et dimanche dans ce 101ᵉ département français situé dans l'océan Indien, le ministre de l'Intérieur a affirmé que le gouvernement allait "continuer à injecter des moyens, en laissant une imposante force de sécurité, de plus d'un millier d'hommes et femmes" à Mayotte.