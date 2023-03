VIDÉO - Méga-bassine de Sainte-Soline : comment les militants radicaux échappent-ils aux autorités ?

Des affrontements très violents. À Sainte-Soline (Deux-Sèvres), près d'un millier de militants radicaux ont rejoint les rangs des écologistes pour affronter les forces de l'ordre ce samedi. Reconnaissables à leurs capuches noires, ils étaient armés de projectiles et de cocktails Molotov. Munis de boucliers et de masques à gaz, ils n'ont pas hésité à s'en prendre directement aux gendarmes présents sur place, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus.

Pourtant, malgré des blessés du côté des gendarmes et des manifestants, aucune arrestation n'a eu lieu ce samedi 25 mars. Alors comment ces casseurs échappent-ils aux autorités ? Le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article revient sur le profil de ces radicaux très organisés.

Dans les Deux-Sèvres, beaucoup de ces militants ultra-violents sont venus de pays voisins. Leur combat contre les forces de l'ordre est européen. Les groupuscules d'extrême gauche allemands et italiens sont des habitués de ce type de combat. Interrogé par TF1, un militant écologiste affirme qu'il y avait : "beaucoup d'Espagnols, un petit peu d'Italiens. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de Nouvelle-Zélande. Je pense que les militants 'black blocs' sont une réponse à la violence des CRS et de la police".