VIDÉO - Menaces d'attentat dans des collèges et lycées : quels sont les profils des jeunes interpellés ?

Plusieurs établissements scolaires ont été visés ces derniers jours par des menaces d'attentats. Les auteurs utilisaient notamment les messageries internes aux collèges et lycées. Le 20H de TF1 fait le point sur le profil des jeunes hackers.

La nouvelle est tombée ce samedi. Arrêté jeudi dernier à Malakoff (Hauts-de-Seine), un adolescent de 17 ans, suspecté d'être l'auteur de plusieurs fausses alertes à la bombe envoyées à des établissements scolaires via les ENT (Espaces numériques de travail), a été mis en examen à Paris et placé en détention provisoire.

"Scolarisé", il "n'avait pas d'antécédents judiciaires de même nature", avait indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau, jeudi. Comme ce jeune homme, ces deux dernières semaines, plusieurs individus ont menacé d'attentats des collèges et des lycées, obligeant chaque fois les forces de l'ordre à intervenir. Mais qui sont ces jeunes hackers interpellés jusque-là ?

Des fausses alertes "pour s'amuser"

Les suspects sont jeunes, le plus souvent mineurs. À Mulhouse, un adolescent de 15 ans a reconnu être l'auteur de quatre fausses alertes à la bombe, déclenchées "pour s'amuser et faire comme tout le monde", selon ses dires. À Cenon (Gironde), près de Bordeaux, un jeune homme de 16 ans envoyait des messages de menaces terroristes signés Daesh, Al-Qaïda ou Hamas par "paresse d'aller en cours". Il a été placé en garde à vue après son interpellation vendredi pour "menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une charge de mission du ministère public", "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion" et "apologie publique d'un acte de terrorisme".

Les enquêteurs n'ont toutefois établi aucun signe de radicalisation, ni aucune revendication politique. Les motifs avancés sont futiles. Pourtant, ces jeunes risquent entre deux et sept ans de prison. "Ça peut être : 'Je voulais éviter un contrôle de maths', 'j'avais envie d'avoir plus de vues', 'je me suis pas rendu compte, c'est une mauvaise blague'... Si la personne qui a été déclarée coupable est mineure, ce sont les parents qui vont devoir payer les dommages et intérêts et les sommes peuvent être extrêmement importantes", alerte Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice.

Alors que les enquêtes se poursuivent pour tenter d'identifier d'autres suspects, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé jeudi suspendre toutes les messageries internes aux établissements, et ce, jusqu'aux prochaines vacances scolaires.

En Normandie, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France ou encore en Meurthe-et-Moselle... Au total, vingt académies ont été visées, soit 150 établissements, par ces menaces. Souvent, celles-ci sont envoyées via les ENT, des plateformes qui permettent aux élèves et leurs parents de communiquer avec les enseignants. Voici un exemple d'un message reçu cette semaine : "Nous venons de la part de l'État islamique. Demain (...) je ferais exploser l'établissement tout entier (...). J'ai mis du C4 [un explosif puissant, NDLR] partout dans le lycée et dans les classes." Avec, en pièce jointe, une vidéo de décapitation.