VIDÉO - "On fuit" : un mois après son suicide, le collège de Lindsay toujours sous le feu des critiques

Justement, pour savoir quelles mesures ont été prises depuis la mort de Lindsay, le JT de TF1 est retourné devant le collège Bracke-Desrousseaux. Sur les quatre élèves mises en cause, une a été exclue définitivement par un conseil de discipline. Les trois autres ont été exclues temporairement. C'était la seule marge de manœuvre du principal. Quant aux effectifs du collège, ils ont été renforcés par cinq personnes supplémentaires, dont une assistante sociale, une infirmière, et un autre principal.

Mais cela n'a pas soulagé Olivier Dehaene. Sa fille, également victime de harcèlement, n'a plus voulu retourner en cours depuis la mort de Lindsay. "J'ai prévenu que Flavie ne se sentait plus en sécurité dans le collège et qu'elle ne viendrait plus. Et depuis, je n'ai aucun appel pour dire : "mais Flavie, elle peut revenir, on peut s'en occuper, on va être là, on va la surveiller...'. Absolument aucun message, aucun appel, aucun coup de téléphone, rien", dénonce-t-il.