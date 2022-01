Meurtre d'une femme : son compagnon policier recherché

"Avec le contexte actuel de suicide dans la police, quand un effectif n'est pas présent, on a essayé de le contacter, son téléphone était éteint. On s'est très rapidement inquiété", affirme Jérôme Jimenez, porte-parole Unsa-Police Île-de-France. D'autant que le fonctionnaire présente un profil inquiétant. En 2019, il a été placé en garde à vue pour violence sur sa conjointe de l'époque. Il devait suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales et écope alors d'un simple avertissement. Fragile psychologiquement, l'homme aura déjà attenté à ses jours.