VIDÉO - Meurtre d'une joggeuse en 2008 : après l'arrestation d'un suspect, les habitants d'Olivet espèrent des réponses

En 2008, Caroline Marcel avait été étranglée alors qu’elle faisait son jogging. Un suspect a été arrêté ce mardi en Ariège, confondu par son ADN. Une équipe de TF1 s'est rendue sur les lieux du drame, où les habitants comme le maire, veulent croire en cette nouvelle piste.

Cela faisait quinze ans que la famille de Caroline Marcel espérait une avancée dans l’enquête. Un homme, soupçonné d'avoir tué en juin 2008 cette joggeuse de 45 ans au bord de la rivière du Loiret, a été interpellé et placé en garde à vue mardi à Toulouse, a confirmé jeudi le parquet de Nanterre.

Ce meurtre fait partie des affaires non élucidées transmises au pôle du parquet de Nanterre chargé des "cold cases", des dossiers anciens non résolus. Lorsque ce pôle a repris l'enquête, en 2022, tous les scellés ont été réanalysés, comme une clé de voiture retrouvée avec le corps, dans la rivière, et précieusement conservée dans l’eau, pour ne pas la détériorer. C'est sur cet objet que les experts ont découvert l’ADN d’un homme, inscrit au fichier national des empreintes génétiques.

"Un évènement traumatique"

Dans la ville d’origine de la victime, le maire veut croire à cette nouvelle piste. "C'était resté dans la mémoire collective comme un évènement traumatique, si cette piste est la bonne c'est un soulagement pour la population, et c'est un soulagement pour la famille d'abord", explique dans le reportage en tête de cet article Matthieu Schlesinger maire (DVD) d'Olivet.

Les habitants de la commune de la victime espèrent, eux aussi, des réponses. "On aimerait savoir pourquoi", s'interroge une femme, tandis qu'une seconde explique : "si c'était ma fille, je serais contente qu'on arrête l'assassin".

Le suspect a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Toulouse. Selon nos informations, il donne plusieurs versions contradictoires aux enquêteurs, peine à répondre et nie toute responsabilité. Il sera présenté samedi à un juge en vue d'une probable mise en examen.