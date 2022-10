VIDÉO - Meurtre de Justine Vayrac : deux villages sous le choc

Depuis l’annonce du décès de Justine Vayrac, cette commune du Lot où elle vivait avec son fils de deux ans et demi s’est murée dans le silence. Des mots et des fleurs ont été déposés au pied de son appartement. C’est la seule manière pour ses voisins de lui rendre hommage. La famille appelle pour le moment à la retenue. "Le village voulait faire un rassemblement du genre marche blanche, c’est non. La cagnotte, c’est non, les fleurs, c’est non. On attendra que le corps soit revenu", explique Gérard Flament, premier adjoint au maire de Tauriac.

De l’émotion et beaucoup de questions aussi dans la tête des 400 habitants. Comment un jeune homme du même âge, originaire d’un village voisin a-t-il pu passer à l’acte le week-end dernier ? "Le village n’est pas très loin du nôtre et on se dit que finalement, pour eux, ça doit être aussi difficile que pour nous", affirme Fannie Valette, conseillère municipale de Tauriac.