VIDÉO - Meurtre de Justine Vayrac : les zones d’ombre de l’enquête

Après une soirée dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde, Justine se sent mal. Lucas la ramène en voiture. L’a-t-il enlevé, puis violée ? Les enquêteurs cherchent à le déterminer. "Le mis en cause a reconnu avoir tué la victime alors qu’ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu’ils venaient d’avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d’explications, qu’il lui a donné un coup de poing, ce qui aurait occasionné le décès", a indiqué Baptiste Porcher, procureur de la République de Limoges. Est-ce la vérité ? Selon les premières constatations, Justine aurait reçu plusieurs coups au visage, dont au moins un porté avec un objet contondant.