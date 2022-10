Meurtre de Justine Vayrac : qui est le principal suspect ?

Que s'est-il passé au petit matin du dimanche 23 octobre à l'issue de cette soirée en discothèque à Brive-la-Gaillarde en Corrèze ? C'était une fin de nuit fatale à Justine Vayrac, étudiante de 20 ans, maman d'un petit garçon. Son corps, dénudé, marqué de plusieurs coups au visage, a été retrouvé quatre jours plus tard près du domicile corrézien du suspect numéro un à Beynat. Ce jeune homme de 21 ans a passé aux aveux. Et il est aujourd'hui mis en examen pour séquestration, viol et meurtre. Mais alors qui est vraiment Lucas L., âgé de 21 ans ? Découvrez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.