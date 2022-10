Meurtre de Justine Vayrac : son amie témoigne pour le 20H de TF1

Dans la matinée du samedi 29 octobre, au milieu des anonymes venus rendre hommage à Justine Vayrac, devant la mairie du village, nous rencontrons Nathalie. Une femme de 44 ans, amie proche de la victime et qui est particulièrement émue. "Elle nous faisait rigoler, elle était toujours joviale. Je n'arrive toujours pas à y croire en fait, que Justine n'est plus là", raconte-t-elle dans la vidéo en tête de l'article.

Les deux femmes sont devenues amies pendant leur formation d'aides soignantes et sont restées proches. Pour Nathalie, Justine était une femme responsable et une mère dévouée. Selon elle, Justine n'aurait jamais pu quitter la boîte de nuit où elle se trouvait le week-end dernier avec ses amis, et partir avec le tueur présumé, Lucas Larivée, sans prévenir ses proches.