Justine Vayrac : une marche blanche rassemble plusieurs centaines de personnes dans le Lot

Au moins 600 personnes, - des amis, des connaissances de Justine Vayrac, rejoints par des anonymes -, se sont rassemblées pour "soutenir la famille" et "à la mémoire de Justine", a expliqué l’amie de Justine Veyrac à l’initiative de ce moment, auprès de La Dépêche du Midi. "Cette marche, c'est symbolique. Elle laisse une famille meurtrie. Des amis, un petit garçon. Des gens qui l'aimaient. On lui doit de lui faire cet honneur, cet hommage", confie auprès de l'AFP, une autre amie de l'Institut de formation d'aides soignants et organisatrice de la mobilisation, qui souhaite rester anonyme.

La famille avait donné son accord pour la marche, mais n’avait pas tenu à participer à cet hommage qui s’est déroulé dans le silence. En tête du cortège, une banderole sur laquelle était inscrit "Justice pour Justine" était maintenue par des participants vêtus de tee-shirts blancs.