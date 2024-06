Le 16 juin 2023, Michel Pialle avouait le meurtre de son épouse, Karine, plus de deux mois après avoir signalé sa disparition en Vendée. Aujourd'hui incarcéré, il nie tout geste intentionnel et affirme qu'il s'agissait d'un accident. Une thèse fragilisée par de nouvelles découvertes. Regardez l'enquête et les documents exclusifs rassemblés par le JT de TF1.

"Je t'aime", "moi aussi". Ce sont les derniers échanges d'une mère à ses enfants, capturés dans une vidéo qu'ils ont filmée. Karine Pialle avait 54 ans et était une mère de famille pétillante. C'est en tout cas comme ça que sa fille, Eva Louise, la décrit. Il y a un an, son père a avoué l'avoir tué. Depuis, la jeune femme a renié son nom de famille. Mais derrière les barreaux, Michel Pialle continue de lui envoyer des lettres.

"Quand on voit l'expéditeur, là, c'est la douche froide. On rentre très vite chez soi. On ouvre le courrier et on tombe sur ça : 'je pense fort à toi. Je t'aime fort. J'espère que tu vois souvent les petits. Je t'aime. Bisou, papa'. Déjà, quand on voit ça, le 'je pense à toi', on se dit : 'pense plutôt à elle'", témoigne-t-elle dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

On ne cache pas le corps, on ne camoufle pas les preuves Eva Louise, fille de Karine Pialle

Le 27 mars 2023, Karine Pialle disparaît. Pendant plus de deux mois, son mari affirme qu'elle est partie d'elle-même jusqu'à sa garde à vue. Le 16 juin, à 0h50, il craque, mais il parle d'un accident avec son fusil. Sur les images que TF1 a pu se procurer, et qui sont visibles en tête de cet article, les gendarmes découvrent un coffre-fort dans la chambre parentale avec plusieurs armes et un gilet pare-balles.

Selon Eva-Louise, Michel Pialle sait très bien manier ces armes. "C'est improbable, surtout pour quelqu'un qui a quand même une licence et qui est censé connaître ce milieu-là, les règles de sécurité. Ensuite, cette réaction face à son 'accident', face à son acte. On ne cache pas le corps, on ne camoufle pas les preuves, on ne jette pas une arme, on ne fait pas faire aux plus petits des dessins pour la fête des Mères. On ne fait pas tout ça, en fait", dénonce la jeune fille.

Un acte prémédité ?

Un an après, l'enquête se poursuit. Les gendarmes suivent plusieurs pistes. D'abord, le mobile amoureux. Le couple était séparé, mais cohabitait. Une dispute a-t-elle éclaté ? Selon les informations de TF1, les enquêteurs ont découvert le profil de Michel Pialle sur un site de rencontre. Sur son annonce, on peut y lire : "En cours de divorce. Chef d'entreprise aguerrie, je gère mon emploi du temps. Débutant sur le site, donc méfiant". Autre piste, Karine Pialle a-t-elle voulu dénoncer son mari ? Michel Pialle a déjà été condamné treize fois, notamment pour escroquerie, vol, contrefaçon. Sur d'autres images, relayées par les gendarmes, des lingots et des pièces d'or étaient entreposées là aussi dans la maison.

Dernier élément troublant, un SMS effacé sur le téléphone de Karine Pialle, mais retrouvé par les gendarmes. Il y est écrit : "Je m'en vais, je n'en peux plus, je veux une vie de femme aimée, pas d'une vie de famille sans amour !" Ce message a été rédigé douze jours avant sa mort. Est-ce la preuve d'une préméditation ? Les avocats de Michel Pialle continuent de défendre la thèse de l'accident. "Plusieurs éléments matériels objectifs corroborent ses déclarations : l'arme utilisée, le lieu où elle a été retrouvée, ainsi que l'usage d'une seule et unique balle retrouvée dans le flanc de Karine Pialle. En dépit des fantasmes, aucun mobile ne lui est prêté", assurent Antoine Ory et Aristote Toussaint dans un communiqué.

En attendant, les enfants du couple vivent au quotidien avec toutes ces interrogations. Et Eva-Louise avec la culpabilité de ne pas avoir sauvé sa mère. "Je dirais que je suis désolée de ne pas avoir vu cette détresse plus tôt, de ne pas lui avoir peut-être fait prendre conscience de cette situation, de la sortir de ça et que je l'aime... beaucoup", lâche-t-elle dans un sanglot. Dans l'attente de son procès, Michel Pialle est présumé innocent.