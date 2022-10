Meurtre de Lola : quelques centaines de personnes rassemblées à Paris à l'appel de "l'Institut pour la Justice"

Et si "l'Institut pour la Justice" avait rappelé le côté "non-partisan" du rassemblement dès le début de l'événement, dans la foule, beaucoup de manifestants n'ont pas caché leurs accointances avec l'extrême-droite. "L'Institut a de très nombreuses idées proches de celle de l'extrême-droite. C'est un secret pour personne et je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en cacher. Dommage que Marine Le Pen ne soit pas là d'ailleurs. On aurait bien aimé l'entendre ici", déplore Georges, 67 ans. La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale avait dans un premier temps annoncé sa venue mais son parti a finalement préféré organiser une minute de silence devant l'Assemblée.

"Et Monsieur Zemmour, il est où ? Il a dit qu'il viendrait avec d'autres de Reconquête. On ne l'a pas vu, et il n'a pas parlé. Il en a pourtant des choses à dire", regrette Françoise, 55 ans, qui souhaite le retour de la peine de mort. Le Président de Reconquête était bien là, mais ne s'est pas exprimé au micro. Nicolas Bay, Guillaume Peltier, Stanislas Rigault et Marion Maréchal, étaient aussi présents au rassemblement.