Meurtre de Lola : le vrai visage de la suspecte

Sur des images de vidéosurveillance, une jeune femme de 24 ans entre dans un bâtiment, derrière elle, Lola la suit. Près de deux heures plus tard, la caméra filme l'inconnue, qui ressort seule avec deux valises et une grande malle. Cette dernière lui a servi à dissimuler le cadavre de la jeune adolescente. Il est 19h quand la tueuse présumée embarque avec sa malle dans la voiture d'un ami, qui l'emmène chez lui. Près de 3h plus tard, elle commande un taxi, met la malle dans le coffre et retourne sur les lieux du crime. Elle abandonne alors le corps dans la cour intérieure et quitte Paris en transport commun.