"Tu étais le soleil de nos vies" : dernier hommage à Lola dans le Pas-de-Calais

Deux autres habitantes de Fouquereuil ont, elles aussi, tenu à faire le déplacement : "On a des petits-enfants du même âge, il ne faut plus que ça arrive ces choses-là", témoigne l'une d'elles, très émue quand un père de famille dit imaginer "un peu le chagrin que les parents peuvent ressentir" et d'estimer que "c'est quelque chose qui va marquer le village, la région, la France, parce que c'est quelque chose d'impensable".

Le décès de la fillette, tuée dans des conditions tragiques puis retrouvée dans une malle, a suscité une vive émotion en France et dans la classe politique. La famille s'est opposée vendredi via un communiqué de leur avocate à "toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques". La députée RN du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, était présente vendredi à Fouquereuil mais "en tant que citoyenne et représentante des habitants" de sa circonscription, a-t-elle dit.