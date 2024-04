Meurtre de Matisse, 15 ans, à Châteauroux : ce que l'on sait du mineur mis en cause

Matisse, 15 ans, a été mortellement poignardé samedi au cours d'une bagarre à Châteauroux (Indre). Un mineur du même âge de nationalité afghane et sa mère ont été placés en garde à vue le même jour. Les deux ont été déférés ce lundi devant un juge d'instruction.

Une bagarre qui dégénère un samedi après-midi de printemps et qui se transforme quelques heures plus tard en tragédie. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier à Châteauroux. Matisse, 15 ans, a été poignardé pour une raison encore inconnue en pleine rue vers 18 heures. Deux heures plus tard, un mineur de 15 ans, de nationalité afghane et soupçonné d'être l'auteur des faits, a été interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte pour" tentative d’homicide volontaire" et requalifiée, après la mort de Matisse peu après, en "homicide volontaire".

L'adolescent a été placé en garde à vue. Soupçonnée d'avoir participé aux violences, la mère de ce dernier, âgée de 37 ans, a été, elle aussi, interpellée en début de soirée et placée également sous cette mesure. Alors que les deux viennent d'être déférées devant un juge d'instruction, TF1info fait le point.

Que s'est-il passé samedi ?

Selon une source policière, plusieurs personnes présentes au moment du drame ont rapporté une première altercation samedi entre l’auteur présumé des faits, qui serait né le 1er janvier 2009 à Kaboul en Afghanistan et dont les parents sont en situation régulière, et la victime. Matisse l’aurait insulté et frappé au visage, sans que l'on sache à ce stade officiellement pour quelle raison.

L’auteur présumé serait alors monté chez lui avant de redescendre. Lui et la victime se seraient alors bagarrés, d'abord au niveau d'une Twingo blanche à l'état d'épave, où les jeunes du quartier ont l'habitude de se réunir. La bagarre aurait continué ensuite dans le hall d'un immeuble HLM, avant de se poursuivre dans la rue.

C'est là que l'auteur aurait porté plusieurs coups avec une arme tranchante. La victime s'est retrouvée au sol et en sang. La mère de l'agresseur présumée serait alors descendue de son logement et aurait porté plusieurs coups à mains nues à la victime au sol. Prise en charge par les secours, la victime est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital.

Le suspect connaissait la victime

Selon nos informations, Matisse n'est pas originaire du quartier où ont eu lieu les faits. Samedi, il s'y trouvait avec un ami. Une source policière nous précise que Matisse, et l'auteur présumé des faits, se connaissaient.

Il n'a jamais été condamné par la justice

Le mineur interpellé n’a jamais été condamné par la justice. Son casier est vierge de toute condamnation. Deux procédures pénales ont été identifiées le concernant, les deux pour "vols aggravés par la circonstance qu'ils ont été commis avec violence".

La première a eu lieu en février dernier. L'autre a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction de Châteauroux il y a une semaine exactement, le 22 avril 2024. "À l’issue de cette présentation devant le magistrat instructeur, le mineur était placé sous contrôle judiciaire, seule mesure de sûreté prévue par le code de la justice pénale des mineurs, pour un mineur de son âge, sans condamnation antérieure et mis en examen pour des faits de nature correctionnelle", a détaillé dimanche la procureure de la République de Châteauroux dans un communiqué.

Présenté devant un juge d'instruction avec sa mère

Ce lundi, les mesures de garde à vue prises contre le mineur de 15 ans révolus et sa mère ont été levées par la procureure de la République de Châteauroux. Les deux vont être présentés devant un juge d’instruction du pôle criminel dans le cadre d’une ouverture d’information criminelle.

"L’enquête n’établit pas à ce jour de lien avec la procédure pénale ayant donné lieu au placement sous contrôle judiciaire du

mineur auteur des coups de couteau et les faits d’homicide de samedi", souligne la procureure.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes des faits.