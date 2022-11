VIDÉO - Meurtre de Vanesa à Tonneins : ce que l'on sait sur le suspect

Dans une voiture, le suspect quitte le tribunal d'Agen pour être immédiatement placé en détention. Il est mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans. Son avocat décrit un homme accablé. "Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cet homme, qui a reconnu les faits et qui en reconnait le caractère terrible, et le mot est faible", explique-t-il. Dans l'après-midi, le suspect a déclaré au juge de ne pas avoir prémédité son acte.