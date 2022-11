VIDÉO - "Toute la classe l'adorait" : le douloureux retour au collège des camarades de Vanesa

Certains connaissaient Vanesa personnellement, comme une élève, qui n'a pas souhaité être filmé : "C'est compliqué d'en parler, tellement sa mort est choquante. C'était ma meilleure amie, et toute la classe l'adorait. Mes parents et moi on en a parlé beaucoup et c'est vraiment un drame", confie-t-elle.

Inquiets, de nombreux parents ont décidé d'entourer leurs enfants ce lundi matin. Ils font part également de leur tristesse. "On accompagne nos enfants, on va les récupérer, on ne les laisse pas tout seuls", explique un père de famille. À ses côtés, une maman a du mal à cacher son émotion : "Je plains les parents, ils sont traumatisés à vie. On a peur pour nos enfants", se lamente-t-elle.