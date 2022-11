VIDÉO - Meurtre de Vanesa : un suspect aux deux visages, l'enquête de "Sept à Huit"

Vanesa était l'ainée d'une fratrie de trois enfants. D'origine espagnole, elle était passionnée de violon. L'adolescente a grandi en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Il y a un an, ses parents saisonniers décident de s'installer à Tonneins, pour une vie meilleure, au rez-de-chaussée de cet immeuble. "Vanesa, c'était une adolescente discrète, réservée, timide, qui s'occupait beaucoup de son frère et de sa sœur. On ne la verra plus, c'est dur, j'ai les larmes qui montent", explique une voisine de la famille.

Vanesa était en classe de quatrième. Ce 18 novembre, après son cours de sport, elle sort du collège vers 13h. Comme tous les midis, elle emprunte la même rue pour rentrer déjeuner chez elle. D'habitude, le trajet lui prend 15 minutes. Mais ce jour-là, ses parents ne la voient pas rentrer et s'inquiètent. Ils la cherchent et signalent sa disparition à 18h45. L'enquête va alors très vite : en deux heures, avec les images de vidéosurveillance, ils reconstituent le trajet de l'adolescente et découvrent qu'elle est montée dans une voiture. Son propriétaire est rapidement identifié : Romain Chevrel, il habite Marmande, à 20 km de Tonneins. Les gendarmes l'amènent à la brigade pour l'interroger, et spontanément il déclare : "Je sais pour quoi je suis là, je ne suis pas naïf, je vais coopérer". A 22h45, il est placé en garde à vue et rapidement, il avoue tout.