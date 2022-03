Meurtre du rugbyman Federico Martin Aramburu : une femme en garde à vue

Des coups de feu sont tirés depuis le véhicule. Un des passagers descend et use de son arme à bout portant. Une balle blesse mortellement Aramburu sous les yeux de son ami Shaun Hegarty. À Biarritz, club dont il a porté les couleurs et où il vivait depuis sa retraite sportive, ses anciens coéquipiers sont encore sous le choc. La femme soupçonnée d'être la conductrice a été interpellée. Identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance, le tireur et son complice sont recherchés. Déjà connu pour des faits de violence, le tireur présumé appartient à une mouvance d'ultradroite.