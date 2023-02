Meurtre en classe : une professeure poignardée par son élève

Le drame s’est déroulé dans un lycée de station balnéaire de la Côte Basque, Saint-Thomas d'Aquin, un établissement catholique, privé et réputé, 1 200 élèves et 100% de réussite au Bac. Mercredi, peu avant dix heures, alors qu'Agnès Lassalle donne un cours d'espagnol à ses secondes, un élève se lève et se précipite sur elle avec un couteau de 18 centimètres. Il la poignarde en pleine poitrine. Malgré l’intervention des pompiers et du SAMU, Agnès Lassalle décède quelques minutes plus tard.