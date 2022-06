Meurtre entre ados : Emma, tuée à 14 ans

Le maire de la commune, un voisin, le boulanger... Le cœur de ce village de 850 habitants s'est arrêté de battre avec la mort d'Emma, 14 ans. Son corps a été retrouvé au petit matin. Selon une première constatation, la jeune fille a été poignardée une dizaine de fois et présente plusieurs traces de coups. "Ce que j'ai vu, c'est horrible, inimaginable. Elle était étendue, je pense qu'elle était décédée. On ne pense pas que ça ne peut pas arriver dans nos campagnes. Je suis monté dans ma voiture, j'ai pleuré, tout le reste du trajet, en pensant que ça pourrait être ma fille. Parce qu'en plus, c'est une amie de ma fille", témoigne un père de famille, encore très ému.Fille unique, scolarisée en 4ème, Emma a grandi au milieu de cette Bourgogne paisible, entre les vignes et les chevaux. Inscrite au centre équestre de Laizé, cette passionnée montait trois fois par semaine.