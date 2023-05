Meurtre d'Iris dans le Morbihan : les zones d'ombre de l'enquête

Iris aurait été aperçu pour la dernière fois à six kilomètres de là, sur la place Jules Ferry de Lorient, visiblement alcoolisée et accompagnée de trois hommes. Près des bars qu'elle avait l'habitude de fréquenter, l'inquiétude grandit. "Tout le monde parle de ça, c'est choquant. L'été arrive, il y a beaucoup de gens, on sort beaucoup et donc ça ne rassure pas", admet un jeune homme. De son côté, une mère de famille s'alarme : "On a une grande fille de treize ans, on se dit que ça peut arriver chez nous comme ça peut arriver chez les voisins. C'est choquant", dit-elle.