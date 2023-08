Meurtre pendant les fêtes de Bayonne : un suspect placé en garde à vue

Les enquêteurs "sont au stade de la vérification" pour savoir "si cet individu correspond bien au signalement" lancé par les autorités, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier. Les trois suspects du meurtre ont été décrits dans l'appel à témoins lancé le 3 août dernier comme étant âgés de 20 à 25 ans, "de corpulence athlétique" et ayant le torse nu au moment des faits, selon les enquêteurs qui avaient diffusé un portrait-robot de l'un d'eux.

L'affaire a entraîné une vive vague d'émotion à Bayonne. Le maire de la ville, Jean-René Etchegaray, avait adressé un "témoignage de soutien et d'affection" à la famille et aux proches de la victime "dans cette douloureuse épreuve". Dans un communiqué, l'opposition municipale avait évoqué la "peine, la colère et la compassion de la part des habitants", tout en appelant à une réflexion autour des Fêtes pour en "repréciser le sens" et "garantir ainsi leur pérennité et leur sécurité".