Meuse : après l'incendie d'une maison, le corps d'un enfant de 3 ans retrouvé

L'origine du drame est encore inconnue et aucune piste n'est écartée. "Les investigations sont lancées, il faut attendre les rapports d'expertise et notamment l'expertise incendie", a ajouté la magistrate. Huit personnes se trouvaient dans la maison lorsque le feu a pris. Cinq d'entre elles avaient échappé aux flammes et avaient été hospitalisées, sans blessures graves.