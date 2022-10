La famille de Lola "a besoin du respect et de l'affection de la nation", assure Macron

Emmanuel Macron est à Bruxelles où se tient le Sommet européen, ce vendredi. Lors d'une conférence de presse, il a tenu à adresser à la famille de Lola, cette jeune adolescente tuée le 14 octobre à Paris, son affection de la Nation. "Je pense que ce qui nous touche tous, c’est l’atrocité de ce crime. Et c’est aussi ce qu’il a d'à la fois inqualifiable et d'absolu. Quand on est face au mal radical et qu’on fait l’expérience que c’est possible dans notre société, c’est ça qui est vertigineux".