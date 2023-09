MHD jugé ce lundi aux assises pour meurtre : pourquoi le rappeur se retrouve-t-il devant la justice ?

Les enquêteurs établissent par ailleurs que la Mercedes incendiée lui appartenait et des témoins affirment l'avoir vu à bord. De plus, sur plusieurs vidéos de la scène, un des hommes, de type africain, a les cheveux teints en blond et porte un survêtement de la marque Puma. On l'y voit traîner Loïc K. pour l'écarter de la voiture et lui asséner un coup de pied dans la tête avant de quitter les lieux. À cette époque-là, MHD avait les cheveux peroxydés et était ambassadeur de la marque Puma.

Tout au long de l'instruction, celui qu'on appelle le pionnier de l'afro-trap, un mélange de hip-hop et de musiques africaines, a nié les faits, faisant notamment valoir qu'il prêtait très régulièrement sa voiture à son entourage, et que plusieurs personnes dans le quartier portaient la même coiffure que lui.

Parmi les autres accusés, trois, dont celui qui est en fuite, sont soupçonnés d'avoir porté des coups de couteau à la victime. Un autre sera également jugé pour l'incendie de la Mercedes.