Harcelée sexuellement et agressée à Lyon, Mila porte plainte

Suite aux réactions suscitées, elle a publié une autre vidéo, le lendemain, pour témoigner de son "quotidien en France en 2022". Cette fois-ci, un groupe d'hommes invectivent Mila, qui leur répond en les insultant en retour. "Regardez comme ceux-là sont fiers de m'avoir choppé par le bras et insulté de pute et de travesti, car j'ai refusé leurs avances qui étaient : 'On te viole, on te baise le cul, viens là, très sexy, très charmante, baisse ton pantalon.' Heureusement, j'ai rapidement pu me dégager."

"Lorsque je me fais agresser, ce n'est pas parce que je suis reconnue en tant que Mila. C'est le quotidien de toutes les femmes, jusqu'aux petites filles", a-t-elle ajouté. "Quand on est une nana, qu'on se balade sur les quais, tous les 20 mètres, on se fait harceler." La jeune femme a indiqué "être au commissariat pour déposer plainte" contre l'individu de la première vidéo. Il s'agirait, selon elle, sans que cela ait pu être vérifié, d'un "migrant sans papiers, déjà connu des services de police, arrêté plusieurs fois, notamment il y a un mois". Il a depuis été interpellé et placé en garde à vue, rapporte BFMTV.