VIDÉO - "Moi aussi je vais me faire tuer" : les Marseillais effrayés après la triple fusillade

À Marseille, dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 avril, trois fusillades ont fait trois morts et plusieurs blessés. Une hécatombe qui a suscité la colère d'une cinquantaine de riverains et de proches de victimes, qui se sont réunis lundi pour crier leur colère. "L'union fait la force. Et tant que ça ne sera pas le cas, les choses n'avanceront pas", lance Laëtitia, la tante d'une des victimes des règlements de comptes. "Il faut que la peur change de camp. Qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, tout le monde peut être touché", poursuit Karima Meziene, la sœur d'une victime, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Il était 23h30, dimanche, lorsqu’une fusillade a éclaté au pied d’une cité du Castellas, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Deux hommes, de 21 et 23 ans, ont perdu la vie sous les yeux de certains habitants. Par peur des représailles, la plupart préfèrent témoigner anonymement.

"Ça arrive souvent dans ce quartier. Très souvent. On se méfie quand on passe", explique une jeune femme. Une autre se désole : "Ce sont les enfants de maintenant qui m'inquiètent. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, comment ça va finir".