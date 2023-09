REPORTAGE - "Ces épiceries ne vendent pas de beurre" : à Montpellier, enquête sur le trafic de drogue et le blanchiment d'argent

Malgré nos sollicitations, impossible de connaître le nombre d'enquêtes en cours pour soupçon de blanchiment à Montpellier. C'est à ce moment qu'intervient ce policier de la brigade financière, interrogé par TF1, qui traque pendant des mois les trajets quotidiens des délinquants, sans se faire remarquer, dans une voiture banalisée : "Il faut des preuves en justice, et on est là pour apporter des preuves. Photos, vidéos... il faut qu'on fasse attention à être le plus discret possible. Si on est repéré, ce sont des mois d'enquête qui pourraient être mis au panier", détaille l'espion.

Une fois ces preuves rassemblées, les blanchisseurs sont interpellés et leur butin saisi. Au total, 112 millions d'euros liés au trafic de stupéfiants ont été saisis l'année. "Notre action vise à démanteler les réseaux les plus organisés en la matière, et arriver à déjouer les empilements de société qui sont mis en œuvre, avec l'utilisation de fausses identités ou d'individus qui ne sont gérants que sur le papier", explique Anne-Sophie Coulbois, qui représente l'office central pour la répression de la grande délinquance financière.