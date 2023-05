Rave-party illégale aux portes de Montpellier : près de 6000 personnes dans une zone protégée

Près de 6000 personnes sont rassemblées depuis samedi soir pour une rave-party en pleine nature sur la commune de Viols-en-Laval, un village situé à 20 km au nord de Montpellier, a annoncé la préfecture de l'Hérault dimanche, sans faire mention de débordements. "Les participants à cette rave-party illégale sont arrivés massivement dans la nuit de samedi à dimanche, générant d’importantes difficultés de circulation, sur un terrain inadapté difficile d’accès", précise le communiqué de la préfecture, qui fait également mention de la présence sur les lieux de "1500 véhicules en tout genre (véhicules légers, caravanes, poids-lourds, camping-cars)".

La zone protégée, où se déroule illégalement cette manifestation, classée zone Natura 2000, est "composée de garrigues et de pistes exiguës", rappelle la préfecture. Aude Geiger, éleveuse de brebis et de vaches à Viols-en-Laval (Hérault), s’inquiète des dégâts, des clôtures détériorées et les champs où elle fait pâturer ses bêtes abîmées.