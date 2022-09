VIDÉO - "Je ne peux pas continuer sans elle" : la colère de la mère d'Alisha, harcelée et tuée à 14 ans

Si la préméditation est retenue, les deux adolescents seront condamnés non plus pour meurtre mais pour assassinat et écoperaient d’une peine plus lourde. "Aujourd’hui, on reprend à zéro l’analyse des faits pour essayer de vérifier la qualification et retracer intégralement les faits depuis le début et puis depuis leur rencontre jusqu’au drame", explique Me Jean Tamalet, avocat de la famille d’Alisha. L’audience devrait durer jusqu’à jeudi. Le verdict sera rendu dans deux semaines.