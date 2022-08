Mort d'Anthony Lambert : l'ASE en accusation ?

Retiré à sa mère à la naissance en avril en 2004 par l'ASE, Anthony était ce qu'on appelle un enfant de la DDASS, trimballé toute sa vie de foyer en foyer. À l'aube de ses 18 ans, l'adolescent qui souffre de trouble psychiatrique est placé par l'ASE dans une association au sein d'un camping qui accueille aussi des touristes et des travailleurs saisonniers. Anthony va y bénéficier de ce qu'on appelle "Rupture", c'est-à-dire offrir aux jeunes une bouffée d'oxygène pour rompre avec leur environnement habituel et développer leur autonomie. Avec d'autres mineurs placés comme lui, Anthony pratique l'équitation, les activités sportives et participe à des stages professionnels.